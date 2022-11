Vodafone Silver a 7 euro al mese: ci sono 200GB in 5G quasi gratis

I provider che prima non riuscivano a dare il loro apporto, oggi possono essere in grado di mettere in difficoltà anche quelle realtà più blasonate. Effettivamente non risulta più un problema per i provider dare ai clienti offerte che permettano di avere ogni mese tanti contenuti ma soprattutto anche prezzi molto bassi. A testimoniarlo sono tutte quelle piccole realtà che stanno mettendo in difficoltà anche dei colossi come lo è ad esempio Vodafone.

Sono davvero eccezionali le offerte che sono visibili in casa Vodafone ultimamente. Si tratta di soluzioni che vanno ad interessare qualsiasi tipologia di pubblico, dai più giovani alle persone più adulte.

Vodafone distrugge la concorrenza proponendo due offerte di livello altissimo: arriva ufficialmente la nuova gamma Silver

Si tratta di grandi opportunità: le due nuove Vodafone Silver hanno prezzi bassi che vanno al di sotto dei 10 € mensili. La prima costa infatti sono 7,99 € ogni mese offrendo al pubblico che la sottoscrive minuti senza limiti per le telefonate verso numeri fissi e mobili. Inoltre ci sono anche i messaggi senza limiti con 150 giga riservati alla connessione web in qualità 5G per la navigazione in Internet.

Segue poi l’altra soluzione, quella che permette di avere ogni mese gli stessi contenuti di quella precedente ma con 200 giga di connessione dati per navigare sul web usando il 5G. Il prezzo mensile è di 9,99 € al mese per chi lo sottoscrive. Inoltre tutte le persone che sceglieranno queste due offerte di Vodafone entro novembre, potranno contare per i primi 30 giorni su un prezzo mensile di 5 euro.