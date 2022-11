Vodafone Silver con 200GB in 5G: prezzi quasi gratis, distrutta TIM

Non sono passati tanti mesi da quando Vodafone cercava in ogni modo di battere la concorrenza a colpi di qualità. Le nuove offerte di Vodafone hanno un incarico molto importante, ovvero quello di permettere al pubblico di pensare bene a quale soluzione scegliere. Effettivamente gli aspetti di competenza di questo gestore sono davvero tanti da prendere in considerazione, il primo tra i quali è certamente quello della qualità ineguagliabile.

Vodafone mette in chiaro le cose e batte la concorrenza con due offerte con lo stesso nome ma che differiscono in molti aspetti

Entrambe sembrano essere molto simili tra loro ma hanno caratteristiche diverse oltre che un prezzo differente. La prima delle due costa 7,99 € ogni mese per tutti coloro che la sottoscrivono ed include minuti illimitati verso tutti i gestori sia fissi e mobili. Inoltre ci sono anche SMS senza limiti verso tutti con 150 giga di connessione web in 5G per navigare in Internet.

La seconda offerta invece aumenta di prezzo e costa infatti ogni mese una cifra di 9,99 € al mese. Tutti coloro che la sottoscrivono possono avere a disposizione 200 giga di connessione dati in 5G. Ovviamente non finisce qui dal momento che ci sono anche minuti senza limiti verso tutti i gestori e SMS senza limiti verso tutti. Tutti coloro che dovessero riuscire a sottoscrivere questa promozione nel mese di novembre, potranno contare sui primi 30 giorni ad un prezzo di soli 5 euro.

Queste offerte hanno come target gli utenti che provengono da determinati gestori. Più in particolare le nuove Vodafone Silver possono essere sottoscritte da chi attualmente si trova con Fastweb, Iliad, Poste Mobile e altri gestori virtuali.