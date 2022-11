CoopVoce, EVO 100 a partire da 4 euro al mese con 100GB quasi gratis

Il panorama dei gestori virtuali è talmente fornito che risulterebbe davvero semplice trovarne uno pronto a soddisfare le proprie esigenze dal punto di vista telefonico. Ovviamente stiamo parlando di mobilità, aspetto fondamentale che riguarda oggi l’utilizzo di uno smartphone, tre minuti, messaggi e soprattutto giga per navigare sul web. Uno dei provider virtuali più attivi sul territorio e soprattutto con tantissimi giudizi positivi dalla sua parte è sicuramente CoopVoce.

Ci sono anche tantissimi altri gestori, proprio tra quelli virtuali, che stanno riuscendo a tirare fuori dal cilindro veri e propri miracoli. Le loro offerte hanno tantissimi contenuti e costano tra l’altro molto poco, senza mai cambiare i prezzi non essendo questi gestori sottoposti a rimodulazioni fisse. Ora però l’obiettivo è quello di ristabilire l’ordine naturale delle cose, almeno secondo quelli che sono i canoni imposti da CoopVoce. Proprio per questo motivo sono state ancora prolungate le solite offerte che tutti conoscono e che prendono il nome di EVO. Sono sempre tre, diverse tra loro ma con lo stesso obiettivo: far risparmiare l’utente che le sottoscrive.

CoopVoce: le promo EVO sono ancora disponibili, si parte da soli 4,90 euro al mese per sempre

La prima offerta da prendere in considerazione della famiglia delle EVO di CoopVoce è quella che costa solo 4,90 euro al mese. Al suo interno ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti.

Con 6,90 € al mese per sempre potete poi avere anche 30 giga per navigare sul web oltre a minuti ed SMS. In seguito, ecco l’offerta da 100 giga a 8,90 € al mese per sempre.