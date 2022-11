Smartphone: usarlo di notte distrugge il tuo sonno e non solo

Usare lo smartphone prima di andare a dormire è tra le peggiori abitudini in assoluto. Sapete cosa accade al nostro corpo per colpa di ciò? Ve lo anticipiamo. A rimetterci, come al solito, è il sonno e l’interruzione della produzione di melatonina.

Smartphone: cosa fare per dormire tranquilli e sereni

Tutti sappiamo che la melatonina è l’ormone del sonno, pertanto se lo si interrompe con l’uso dello smartphone, il nostro corpo penserà che non è ancora giunta l’ora di riposare, anzi, che è appena iniziata l’ora di concentrarsi e di rimanere svegli. Per questa ragione si consiglia da sempre di smettere di utilizzare il telefono almeno 30 minuti prima di mettersi a letto.

Sappiamo bene che non è semplice, e infatti qui di seguito vi daremo alcuni consigli per iniziare a farlo. Innanzitutto potreste scaricare delle applicazioni in grado di bloccare momentaneamente alcune app rendendo quindi lo smartphone inutilizzabile. Dopodiché vi consigliamo di mettere il dispositivo lontano dal vostro letto in modo tale da sentirvi meno suggestionati.

Non prendete poi sotto gamba l’idea di prediligere podcast e audiolibri a video e film. Questo perché la visione di video mette il cervello in uno stato di allerta, mentre i podcast portano la mente ad uno stato di rilassamento decisamente lontano da quello di eccitazione dovuto al movimento degli occhi. Non dimenticate poi le app apposite per stimolare la calma.

Qualora non riusciste proprio a fare a meno del vostro smartphone, è bene che voi sappiate che esistono gli occhiali in grado di bloccare la luce blu emessa dal display del telefono.