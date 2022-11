HUAWEI MateStation X 2023 è appena stato annunciato dal produttore e si configura come uno dei device più interessanti per il panorama dei PC All-in-One. Il nuovo modello nasce come un aggiornamento tecnico della precedente generazione, migliorandola sotto tutti i punti di vista.

Il MateStation X 2023 arriva sul mercato cinese con un design simile al precedente ma le linee minimaliste nascondono un hardware di tutto rispetto. Il display IPS LCD da 28 pollici è incastonato in una scocca dalle cornici ridotte. Il pannello da 3840 x 2560 pixel di risoluzione ha un aspect ratio di 3:2 e supporta il touchscreen.

La calibrazione di fabbrica garantisce una copertura della gamma colore P3 al 98% e al 100% della sRGB. Non manca la Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker-Free per non affaticare gli occhi durante l’utilizzo prolungato.

Il cuore di HUAWEI MateStation X 2023 è il processore Intel Core i9 12900H appartenente alla famiglia Alder Lake. L’architettura a 10 nm a 14 core include sei core dedicati alla performance e 8 dedicati all’efficienza energetica. Il sistema, inoltre, può contare su 16 GB di RAM DDR4 divisa in due slot da 8GB e 512GB/1TB di SSD NVMe.

La scocca è realizzata in metallo e avvolge l’intero device. All’interno sono presenti anche tre speaker per diffondere in maniera l’audio e il sistema è realizzato in collaborazione con l’azienda frencese Devialet.

Non mancano due porte USB-C (USB 3.2 Gen 1) con una uscita di corrente a 10W, due USB-A (USB 3.2 Gen 1), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e l’ingresso per il jack audio. Completano la dotazione la tastiera wireless con lettore di impronte digitali e il mouse wireless.

HUAWEI MateStation X 2023 è disponibile in Cina in due colorazioni, Deep Space Gray e Silver. Il prezzo di lancio si aggira intorno ai 1.700 euro al cambio per la versione con SSD da 1TB.