Qualcomm ha ufficializzato che il prossimo SUV Volvo EX90 includerà le piattaforme Snapdragon Cockpit. Grazie alle più recenti Snapdragon Automotive Platforms, il sistema di infotainment dell’EX90 sarà veloce del solito, mentre a livello grafico sarà fino a dieci volte più veloce.

Le piattaforme Snapdragon Cockpit alimentano i sistemi di infotainment per offrire esperienze di bordo di alto livello intuitive e ancor più coinvolgenti. Con questa tecnologia è possibile attivare il controllo vocale e tattile senza alcun clic sullo schermo mentre si è al volante. I conducenti possono accedere a due schermi per navigare tra diverse mappe, media e contatti. In qualsiasi momento è possibile ricevere informazioni come indicazioni stradali o dettagli su velocità, autonomia e altro.

Volvo EX90: tutte le ultime novità di Qualcomm Snapdragon Cockpit

Tom Stovicek, responsabile della User Experience di Volvo Cars, ha annunciato: “Vogliamo che la vostra esperienza di guida sia concentrata, semplice e sicura”. La nuova Volvo EX90 sarà la più grande della gamma di modelli dell’azienda e sarà presentata in modo ufficiale il 9 novembre 2022. Qualcomm sta dando il via a nuove collaborazioni con tutte le principali case automobilistiche al mondo.

In occasione del primo Automotive Investor Day, Qualcomm ha annunciato che la pipeline di progetti automobilistici dell’azienda è cresciuta fino a 30 miliardi di dollari. Il contributo dei nuovi progetti che involvono Snapdragon sicuramente fa la differenza. “Il nostro obiettivo è quello di supportare Volvo Cars integrando tecnologie all’avanguardia, scalabili e aggiornabili, in grado di offrire ai clienti esperienze di alto livello oggi e in futuro”, spiega Enrico Salvatori, Senior Vice President & President Europe/MEA, Qualcomm Europe, Inc. “Siamo orgogliosi della forte concentrazione organizzativa nel settore automobilistico che abbiamo in Europa, che spazia tra ingegneria, servizi, marketing e prodotti”.