Negli ultimi giorni l’operatore virtuale Feder Mobile, in contemporanea a Fastweb Mobile, ha iniziato a comunicare ufficialmente ai propri clienti i cambi previsti dal mese di novembre 2022.

Stiamo parlando dei cambi che riguardano le procedure per la portabilità del proprio numero. Questo tipo di comunicazione è già iniziata anche per altri operatori. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Feder Mobile avvisa i propri clienti dei cambiamenti sulla portabilità del proprio numero

L’AGCOM lo scorso luglio 2022 ha pubblicato una nuova delibera che introduce dei nuovi meccanismi di prevenzione relativamente alle truffe con la sostituzione della SIM, dove sono anche contenute delle nuove norme che regolano il processo di portabilità. Ad ogni modo, come specifica anche Feder Mobile, l’entrata in vigore delle modifiche è prevista in due fasi: dal 7 Novembre 2022 e dal 14 novembre 2022.

Feder Mobile all’interno della nuova informativa, specifica che le regole relative al processo di portabilità cambieranno a partire dal 7 Novembre 2022. Inoltre, analoghe modalità di verifica preventiva verranno adottate anche in caso di sostituzione della SIM e di cambio intestatario, per accertare che tali richieste siano condivise da chi sta utilizzando il numero interessato. L’operatore specifica, in primo luogo, che la richiesta di portabilità del numero verso un nuovo operatore potrà essere effettuata solo dall’intestatario del numero da portare.

Un’altra modifica al processo di portabilità prevede che il numero oggetto della richiesta sia attivo e funzionante. Con l’introduzione delle nuove regole, oltre alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Inoltre, si prevede anche che la richiesta di portabilità del numero mobile venga verificata dal nuovo operatore tramite una procedura di validazione preventiva. Vi invitiamo comunque a visitare il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.