Canone RAI abolito con il bollo auto: addio alle due tasse

Si parla più volte di come si possa fare per evitare di pagare due delle tasse più odiate in assoluto tra gli italiani: il bollo auto e il canone Rai. Non esistono modi per i quali possano essere abolite, per cui le due imposte vanno pagate meno che non abbiate uno status particolare dalla vostra parte.

Bollo auto e canone Rai da abolire secondo tantissime persone ma gli unici modi per non pagare queste tasse sono noti a tutti

La prima situazione per la quale potresti evitare di pagare la prima delle due tasse, ovvero il bollo auto, potrebbe essere quella di non avere un’auto. Certo, ovviamente in questo caso non è da prendere in considerazione, ma mettendo da parte gli scherzi, occorrerebbe acquistare un veicolo ibrido per pagare di meno o magari un’auto elettrica per evitare totalmente il pagamento del bollo in alcune regioni. Ricordiamo infatti che il bollo auto è una tassa a discrezione regionale, per cui ogni regione gestisce la questione a suo modo.

In Campania ad esempio acquistando un’auto elettrica per i primi cinque anni potrete evitare di pagare il bollo. In Piemonte e il Lombardia invece potrete essere esenti per sempre dalla tassa.

Per quanto concerne invece il canone Rai, se avete 75 anni di età o di più sarete totalmente esenti, proprio come coloro che non hanno TV in casa. Anche se il vostro reddito non supera la soglia minima, potreste restare esenti dal pagamento. Non vi resta dunque che controllare sul sito ufficiale dove tutte queste clausole sono ben descritte.