Siamo prossimi ad un importante scadenza per il Canone Rai 2022. Infatti, il 31 ottobre 2022 è il termine ultimo entro cui i contribuenti che non hanno ricevuto l’addebito della tassa, dovranno necessariamente pagarla mediante il modello F24. Scopriamo di seguito chi deve farlo e soprattutto come.

Canone Rai 2022: ecco quando si usa il modello F24

Ecco i casi in cui il modello F24 dovrà essere utilizzato per uso privato:

In ogni caso in cui nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al versamento sia titolare di contratto elettrico di tipologia domestica residenziale, il Canone dovrà essere pagato mediante F24; Nel caso in cui il pagamento del Canone da parte dei cittadini avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.

Nella prima casistica, si fa riferimento in particolar modo agli inquilini in affitto, dove la bolletta elettrica è intestata al proprietario. Alternativamente, può riguardare coloro che risiedono all’estero e sono obbligati a pagare il Canone Rai qualora avessero una TV in Italia.

Per le reti non interconnesse, invece, si tratta dei cittadini delle isole minori: Ustica, le Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Isola del Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia, Ventotene.

Le scadenze e gli importi per chi paga tramite il modello F24

Il rinnovo del canone può essere pagati in queste modalità:

in un’unica soluzione annuale entro il 31 gennaio ;

; in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio ;

; in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.

Per quanto concerne gli importi, questi vengono suddivisi in questo modo: