Con le bollette in continuo aumento, il costo della vita sta diventando insostenibile. I consumatori stanno cercando tutti i modi per risparmiare qualche euro. Spesso, sono proprio le abitudini sbagliate che portano a sprechi.

Cambiare queste abitudini può migliorare la vita e facilitare il risparmio sulle bollette senza controllo. Di seguito, vi riportiamo degli utili consigli che permetteranno di migliorare la gestione della casa e, di conseguenza, porteranno una riduzione delle bollette.

L’aumento delle bollette sta incidendo sulle famiglie e per questo vi sveliamo alcuni semplici ma efficaci trucchi per risparmiare

Doccia

Per risparmiare acqua durante la doccia è possibile prestare maggiore attenzione alla durata. Superare i 5 minuti di acqua aperta è un vero e proprio spreco. Inoltre, sarebbe meglio evitare di far scorrere troppo a lungo l’acqua in attesa di far arrivare l’acqua calda. Infine, consigliamo di chiudere il flusso quando ci si insapona.

Riscaldamento

Con l’arrivo dell’inverno, il riscaldamento a casa diventa una risorsa preziosa. Tuttavia, con i rincari previsti la bolletta ne risentirà notevolmente. Ecco quindi che per minimizzare i costi è possibile impostare la temperatura della casa su un grado in meno rispetto al solito per iniziare a risparmiare. In ogni caso, non si dovrebbero superare i 20 gradi nella zona giorno e i 18 nella zona notte.

Frigorifero

Per il frigorifero è possibile cambiare facilmente le proprie abitudini per limitare gli sprechi. Lo sportello va mantenuto aperto solo per il tempo necessario a prendere o riporre il cibo o le bevande. Ogni secondo in più comporta un inutile spreco. Inoltre, mettere nel frigorifero cibi ancora caldi comporterà maggiore lavoro e, di conseguenza, un aumento dell’energia consumata.

Cucine a gas

Le cucine a gas sono certamente le più diffuse e anche in questo settore è possibile apportare alcuni miglioramenti alle proprie abitudini. Per esempio, è possibile iniziare ad usare le pentole a pressione per ridurre i tempi di cottura dei cibi. Oppure, per preparare tisane e tè è preferibile riscaldare l’acqua in microonde invece che utilizzare il bollitore.