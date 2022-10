Preistoria: ecco come erano fatti i "passeggini" 10.000 anni fa

La scoperta avvenuta recentemente ha segnato per sempre la nostra visione nei confronti della preistoria. Ci riferiamo al modo di trasportare i bambini ben 10.000 anni fa. La domanda è più che plausibile: quali erano i mezzi se non esistevano ancora carrozzine e passeggini?

Preistoria: la grande scoperta ha il nome di Neve

Il merito va alla sepoltura emersa in Europa di una neonata risalente alla preistoria. Da questa è stato possibile scoprire che già in passato esistevano delle imbracature per trasportare i propri figli ma di cui ad oggi non si sa il materiale.

La storica scoperta è avvenuta esattamente nel 2017 nella grotta di Arma Veirana, in Liguria. Da ciò si è venuti a capo dei lineamenti della bimba (i denti), ma anche della sua postura comunicante. Inoltre è emerso che questa aveva il corpo avvolto in un ipotetico tessuto ricoperto di conchiglie, o almeno così sembra dal foro uniforme.

Le ipotesi erano tre: poteva essere un’imbracatura, una coperta oppure un indumento intimo. Secondo gli studi dell’antropologa Claudine Gravel-Miguel, dell’Arizona State University, si trattava molto probabilmente di una sorta di marsupio.

La posizione di Neve era la seguente: gambe piegate sopra l’addome a nascondere molte delle conchiglie. Inoltre le valve incurvate sembravano tracciare i contorni dell’involucro disintegrato dal tempo.

Secondo gli autori, “i risultati dello studio suggeriscono che le perline siano state già usate dai membri della comunità della bambina per un periodo notevole”. Questo però prima di essere attaccate sull’imbracatura usata per tenere il neonato vicino ai genitori e allo stesso tempo per permettergli la mobilità.