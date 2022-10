Panorama affonda Lidl ed MD con offerte al 90% di sconto ma solo oggi

Panorama invita tutti i suoi clienti a sfogliare la convenienza con il nuovo volantino lanciato lo scorso 29 settembre. Le offerte previste al suo interno risulteranno disponibili fino al prossimo 12 ottobre, con proposte davvero interessanti anche per quanto riguarda la qualità.

Tutti conoscono questo colosso per via delle sue grandi offerte utili per l’ambiente domestico. Detersivi, cibi di ogni genere e tutto quello che ruota intorno alla casa sono l’obiettivo primario di Panorama quando si tratta di formulare delle offerte. Ci sono però delle proposte che nessuno si aspettava di trovare all’interno di un volantino del genere, le quali potrebbero sorprendere non solo per la loro presenza ma anche per quanto riguarda il prezzo di vendita. Basterà davvero poco per gli utenti per portare a casa quello che desiderano, soprattutto grazie alle garanzie che fornisce un marchio come Panorama.

Panorama propone un volantino davvero interessante, ecco alcune delle offerte migliori per gli elettrodomestici di casa

Il nuovo volantino di Panorama e ricolmo di grandi occasioni, soprattutto per quanto riguarda il cibo. Non sono da biasimare però tutti quegli elettrodomestici utili per la casa, proprio come è possibile vedere nelle pagine finali.

Il primo oggetto che salta subito all’occhio è la friggitrice ad aria che potete trovare al 20% di sconto. Stiamo parlando di una proposta da parte del marchio Jocca il quale consoli 39,99 € propone la sua friggitrice da 2,2 litri.

Sono poi disponibili diverse tipologie di stufe, le quali dunque lasciano che le persone si preparino al freddo inverno che a piccoli passi sembra arrivare. Tutti gli oggetti che acquisterete mi potranno godere di due anni di garanzia.