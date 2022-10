Panorama senza pietà: volantino con smartphone al 90% solo per oggi

Panorama è uno dei marchi che nell’ultimo periodo sta dimostrando di essere più caparbio nel mondo dei grandi magazzini. Non ci sono dubbi sul fatto che si risparmi un po’ dappertutto, anche acquistando dal web, ma recandosi nel celebre Store, in qualsiasi paese esso si trovi, il risparmio sarà assicurato con tantissime garanzie. Una delle cose più importanti in questo caso è poter toccare con mano quello che si sta acquistando, avendo quindi un’esperienza diretta, senza dover attendere il prodotto che arriva a casa.

Panorama dunque mette a disposizione tantissima qualità ma soprattutto moltissima fiducia, quello che il cliente dovrebbe dargli. Ricordiamo infatti che per quanto riguarda gli alimentari e tutto quello che concerne tale mondo, si tratta di uno dei primi colossi in assoluto. A dimostrare in questo periodo le grandi opportunità del celebre supermercato, c’è proprio il volantino di ottobre. Oltre a questo bisogna fare anche un confronto con la diretta concorrenza che a quanto pare non persisterebbe visto che Panorama avrebbe sovrastato tutti nettamente per i prezzi.

Panorama batte tutti con il nuovo volantino che espone parte della tecnologia a prezzi strepitosi solo per qualche giorno

Panorama propone delle offerte eccezionali, proprio come è possibile notare nel caso della friggitrice ad aria da 2,2 l di capienza che viene offerta con o sconto del 20% a 39,99 €.

Da ricordare che si tratta di offerte soggette ad esaurimento scorte, per cui bisogna approfittare adesso. Inoltre la grande fiducia delle persone che si recano presso gli Store per gli acquisti dovrebbe essere cresciuta ulteriormente: Panorama offre infatti due anni di garanzia su tutta la merce che viene acquistata.