La serie Honor X40 ha fatto il proprio debutto in Cina lo scorso settembre e, a distanza di poche settimane, il produttore ha deciso di ampliarla. Nel corso dei prossimi giorni è in arrivo un nuovo device molto particolare.

Il nuovo smartphone prenderà il nome di Honor X40 GT e il debutto è atteso per il 13 ottobre. Come è facile intuire dal nome e soprattutto dal design accattivante, il device è pensato per gli amanti del gaming.

Stando alle indiscrezioni trapelate su Weibo, popolare social network cinese, le caratteristiche tecniche saranno molto interessanti. Il leaker Digital Chat Station sostiene che il device condividerà molte caratteristiche con X40 ma con alcuni accorgimenti per migliorare l’esperienza di gioco.

Honor X40 GT si preannuncia come il nuovo smartphone da gaming dell’azienda che sarà presentato tra pochi giorni in Cina

Iniziamo con il display che avrà la stessa diagonale capostipite della serie ma utilizzerà la tecnologia LCD invece che quella OLED. Il pannello, inoltre, avrà un refresh rate a 120Hz per offrire la massima fluidità. Per quanto riguarda il System-on-Chip, Honor ha scelto di utilizzare il SoC Qualcomm Snapdragon 888.

Grazie a questa scelta, il device potrà mantenere un frame rate medio di 115.07 fps per MOBA mentre per tutti gli altri giochi il frame rate varierà tra 89.71 e 56.33 fps a seconda del titolo.

Come elemento distintivo della serie, Honor X40 GT manterrà l’anello circolare intorno alle fotocamere. Questo elemento sarà impreziosito da una colorazione verde a contrasto sulla colorazione che richiama la fibra di carbonio. All’interno dell’anello saranno presenti le tre ottiche con flash LED.

Per scoprire tutti segreti del device, non resta che attendere la presentazione ufficiale prevista tra qualche giorno.