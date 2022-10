A partire da ieri, 7 ottobre 2022, l’operatore virtuale Very Mobile, ha deciso di rilanciare una vecchia promozione che non prevedeva alcun costo di attivazione.

La promozione è dedicata a tutti i nuovi clienti che acquistano online una nuova SIM ricaricabile con un’offerta dedicata a chi attiva solo un nuovo numero senza contestuale richiesta di portabilità. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile rilancia la promozione con costo di attivazione 0 euro

Per i nuovi clienti Very Mobile che attivano un nuovo numero sono disponibili diverse offerte tra cui Very 5.99 con minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 5,99 euro al mese. Continuiamo con la Special 7.99 GA che prevede minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 7,99 euro al mese.

Attivabile anche la Very 8,99 con minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 8,99 euro al mese e la Very 9,99 GA che prevede minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 9,99 euro al mese.

Il costo di una nuova SIM ricaricabile Very Mobile online è gratuito, ma è necessario acquistare almeno un’offerta principale. Il costo di attivazione delle offerte appena presentate per i nuovi numeri nativi Very Mobile a listino è di 9,99 euro, in promozione a 0 euro fino a nuova comunicazione. Visitate il sito ufficiale per maggiori dettagli.