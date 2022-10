Nell’ex aeroporto di Tegel, alla periferia di Berlino, in Germania, i lavoratori continuano a scoprire reperti della guerra. L’aeroporto divenne sede del principale aeroporto della città negli anni ’70, prima che cadesse in disgrazia e chiudesse nel 2020. Quando è stato costruito, il terreno utilizzato per le piste e fu sgomberato, mentre altre aree furono lasciate. Da maggio 2021, oltre 10 tonnellate di esplosivi e munizioni sono state spostate o fatte esplodere in sicurezza da 20 ettari.

Ma a differenza degli antichi ordigni, Tegel non resterà inattivo a lungo. Perché il suo imponente terminal e persino la sua torre di controllo di volo hanno già trovato un nuovo scopo. Grazie a un investimento pluridecennale da 8 miliardi di euro è sulla buona strada per diventare una delle città intelligenti più ambiziose d’Europa.

Il progetto, soprannominato Berlin TXL, è stato concepito come una comunità rispettosa del clima piena di tecnologie sostenibili, con campus universitari integrati e centri di innovazione.

Commissionato dallo Stato di Berlino e costruendo su un terreno di proprietà pubblica, lo sviluppatore Tegel Projekt sta collaborando con il settore pubblico, le aziende private e gli investitori nello Schumacher Quartier, una comunità pedonale di circa 5.000 case, e The Urban Tech Republic, un’area per 5.000 studenti e fino a 1.000 aziende.

Nicolas Novotny, direttore del design e dello sviluppo di Tegel Projekt, ha detto alla CNN che il progetto era in lavorazione dal 2012. “Ci aspettiamo sfide diverse nel 21° secolo: mancanza di risorse, cambiamenti climatici, crisi energetiche, urbanizzazione“, spiega. Per soddisfarli, il progetto ha cercato soluzioni nei settori dell’energia, della mobilità, dell’acqua, del riciclaggio, dei materiali e delle comunicazioni.

Ha preso ispirazione da varie parti nel mondo

“Abbiamo guardato in giro per il mondo“, dice Novotny, trovando ispirazione nelle comunità hi-tech come il distretto 22 di Barcellona, ​​Masdar City ad Abu Dhabi e Sidewalk Toronto, un progetto ora interrotto supportato da Google. Ma molte delle idee di Tegel sono nostrane e si sono formate in collaborazione con imprese private.

Progettato per essere a zero energia, il sito produrrà e consumerà tutta la propria energia, afferma Novotny. Il fotovoltaico e l’energia geotermica genereranno elettricità e il Tegel Projekt ha avviato una joint venture con la società di servizi pubblici E.ON per sviluppare un innovativo sistema di riscaldamento e raffreddamento chiamato LowEx.

Il calore geotermico si combinerà con il calore generato dalle attività industriali e dalla rete fognaria, insieme al biogas, per riscaldare un sistema di tubazioni idriche sotterranee di 12 chilometri, che si collegano con scambiatori di calore e pompe. Nelle giornate calde, il calore può essere estratto dagli edifici per raffreddarli e viene immagazzinato nella rete di tubazioni.