Il noto colosso dell’e-commerce Amazon propone sempre sul proprio store online delle offerte davvero imperdibili. In questi ultimi giorni, in particolare, sullo store sono presenti svariate offerte in ambito gaming. Tra queste, una delle più interessanti riguarda la console da gaming Xbox Series S, la quale è attualmente disponibile al minimo storico.

Xbox Series S disponibile sullo store di Amazon al minimo storico

In questi giorni una delle ultime console da gaming di casa Microsoft è disponile all’acquisto ad un prezzo davvero imperdibile. Come già accennato, si tratta della nuova Xbox Series S. Quest’ultima ha un costo solito di 299,99 euro, ma ora è possibile acquistarla con uno sconto notevole pari a 40 euro.

Il prezzo finale disponibile nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo è infatti di 259,99 euro. Si tratta di un prezzo al minimo storico per questo prodotto ed oltretutto è venduto e spedito da Amazon. Insomma, si tratta senza ombra di dubbio di un’opportunità imperdibile per portarsi a casa questa fantastica console.

Non si tratta ovviamente della console top di gamma Xbox Series X, ma anche Xbox Series S sa comunque dire la sua e a questo prezzo è senz’altro consigliabile l’acquisto, soprattutto per chi ad esempio è la prima volta che vuole entrare nel mondo del gaming proposto da Xbox. Ogni mese sono disponibili gratuitamente diversi videogiochi di rilievo per tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Vi ricordiamo in particolare che per la fine del mese di settembre sono stati resi disponibili numerosi videogiochi per gli abbonati, tra cui Deathloop e Slimer Rancher 2.