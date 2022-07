In seguito al conflitto tra Russia e Ucraina, molti operatori telefonici hanno deciso di proporre delle promozioni speciali per solidarietà a quest’ultimo paese. Le promo in questione sarebbero dovuto terminare alla fine di questo mese. Tuttavia, in questi giorni gli operatori telefonici Iliad, WindTre e Very Mobile hanno deciso di prorogare queste promozioni.

Iliad, WindTre e Very Mobile prorogano le offerte di solidarietà verso l’Ucraina

Come già accennato, in questi giorni diversi operatori telefonici italiani hanno deciso di prorogare le promozioni di solidarietà verso l’Ucraina. Iliad, in particolare, ha prorogato la sua promozione che include sempre minuti di chiamate senza limiti dall’italiano verso l’Ucraina e anche SMS illimitati sempre dall’Italia verso questo paese. Anche i clienti Iliad che si trovano in Ucraina possono a loro volta usufruire di minuti ed SMS senza limiti verso il nostro paese e verso altri paesi internazionali.

L’operatore telefonico WindTre, dal canto suo, ha prorogato la sua promozione che include minuti di chiamate senza limiti verso l’operatore Ukraine Kyivstar e con numeri con i prefissi 0038067, 0038068, 0038096, 0038097 e 0038098. Questa promozione è usufruibile da tutti i clienti di WindTre.

Anche Very Mobile, infine, ha deciso di prorogare la sua promozione. Anche in questo caso, la promozione offre minuti di chiamate illimitati verso l’Ucraina. Per effettuare queste chiamate, però, è necessario disattivare il Blocco Chiamate Internazionali che solitamente è attivato di default.

Vi ricordiamo comunque che per tutti e tre gli operatori telefonici la data di scadenza di queste promo è fissata per il prossimo 31 agosto 2022, salvo ovviamente nuove comunicazioni.