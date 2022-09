In un mercato sempre più ricco di aziende pronte a tutto pur di accaparrarsi nuovi clienti, troviamo in questi giorni anche Panorama, una realtà in fortissima crescita, pronta a soddisfare le richieste con prezzi bassi anche sulla tecnologia.

L’ultimo volantino in ordine temporale, è un’ode ai migliori sconti del momento, infatti al suo interno si possono trovare tantissime occasioni per spendere poco, godendo delle medesime riduzioni in ogni negozio sul territorio (non vengono poste quindi limitazioni di alcun tipo).

Panorama: offerte al 50% su tanti prodotti

Con Panorama gli utenti possono avere la certezza di risparmiare anche nel momento in cui vanno ad acquistare un elettrodomestico di ultima generazione. In particolare vogliamo porre la nostra attenzione su una coppia di modelli molto interessanti: televisore e lavatrice.

Il primo è di marca United, forse non una delle più conosciute, ma comunque molto valida, nella variante da 42 pollici di diagonale, una bella TV LED da soli 199 euro. Per l’elettrodomestico vero e proprio ci trasferiamo nel mondo di NGM, una lavatrice capiente e performante, il cui prezzo è comunque ridottissimo, poiché basteranno solamente 189 euro.

Le altre occasioni del volantino Panorama sono assolutamente interessanti e decisamente economiche, basti pensare che la restante tecnologia costa tutta meno di 5 euro, per comprendere quale sia effettivamente il livello dell’ottima campagna promozionale a cui tutti noi siamo effettivamente sottoposti. Per ogni altra informazione, non possiamo che rimandarvi direttamente ai punti vendita fisici.