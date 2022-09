La spesa da Esselunga raggiunge livelli incredibilmente inattesi fino a pochissimo tempo fa, gli utenti sono pronti per mettere mano al portafoglio, ed avere la certezza di spendere poco o niente sull’acquisto di alcuni dei migliori terminali in commercio.

L’unico appunto da fare, in seno comunque all’ottima soluzione corrente, riguarda la disponibilità sul territorio. Dovete ricordare, infatti, che gli acquisti potranno essere completati solamente nel momento in cui ci si recherà in negozio, senza affidarsi all’online.

Esselunga: correte in negozio, vi aspettano grandi offerte

Ultimo giorno di disponibilità di una delle migliori campagne promozionali del momento, stiamo parlando della promozione che prevede la possibilità di acquisto del Samsung Galaxy A13, uno smartphone davvero interessante, acquistabile nel periodo con un esborso finale di soli 139 euro.

Il prodotto in questione risulta essere caratterizzato da alcune specifiche che lo innalzano ad un livello immediatamente superiore rispetto alla fascia di prezzo di posizionamento. In particolare parliamo di un ampio display da 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione FHD+, affiancato da batteria da 5000mAh, la quale garantisce una autonomia superiore alla media (anche se la ricarica rapida si ferma a 15 watt), senza dimenticarsi delle quattro fotocamere posteriori, con sensore principale da 50 megapixel.

Questi sono i punti salienti di un prodotto che vuole assolutamente distinguersi, la variante in vendita prevede ad ogni modo 32GB di memoria interna (fortunatamente espandibili tramite microSD), ed anche 3GB di RAM. I dettagli sono, come al solito del resto, disponibili sul sito ufficiale.