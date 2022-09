L’ora solare 2022 verrà ufficialmente abolita in Italia? la notizia non è ancora ufficiale, né tantomeno confermata, poiché dipenderà molto dalle decisioni che il nuovo Governo, pronto all’insediamento il prossimo mese, prenderà. Nonostante tutto, è indubbio che se ne stia parlando, proprio per evitare che il buio giunga nelle nostre case un’ora prima di quanto accade oggi, inducendo ad un maggiore consumo energetico.

La prima proposta di abolizione dell’ora solare affonda le radici nel 2018, quando quasi 5 milioni di cittadini dell’UE, parteciparono ad un referendum nel quale si chiedeva appunto di prendere una decisione in merito. Il tutto era stato avanzato dai cosiddetti paesi nordici, in primis Polonia e Finlandia, presso i quali i consensi salirono addirittura al 76%. La discussione venne poi portata tra i banchi delle aule di Bruxelles, ma non si riuscì a trovare un accordo che soddisfacesse tutte le parti in causa.

Ora solare 2022: cosa accadrà in Italia?

Dare una risposta definitiva alla suddetta domanda è molto complesso, dato che l’Unione Europea non prende una posizione definitiva, obbligando gli Stati membri ad attuarla, tutto dipenderà dai Governi locali. Ad esempio la Francia ha deliberato, in seguito ad una consultazione dell’Assemblea Nazionale, di bloccare per sempre il cambio ora, abolendo definitivamente l’ora solare 2022.

Se tutto dovesse rimanere come gli scorsi anni, tra il 29 ottobre ed il 30 ottobre, le lancette verranno spostate di un’ora indietro, e resterà attiva fino al 25/26 marzo 2023.