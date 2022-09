Canone RAI e bollo eliminati per sempre: le notizie in merito alle tasse più odiate

Le tasse più odiate sono sempre il canone Rai e il bollo auto, le quali non verranno cancellate.

Dopo aver sfatato questo ennesimo mito, bisogna però chiarire diverse cose, proprio per coloro che trovano i cavilli giusti per evitare di pagare tali imposte in Italia.

Canone RAI e bollo auto: state molto attenti a quello che vi dicono, solo una delle due tasse può essere evitata al momento

Dopo aver parlato largamente di quante siano le possibilità che il bollo auto e il canone Rai vengano abolite in quanto tasse, si devono fare alcune precisazioni obbligatorie.

Per quanto concerne il bollo auto, c’è da ribadire un concetto: le persone possono evitare di pagarlo solo ad una condizione. Si tratta degli anni del veicolo su cui la tassa potrebbe andare ad influire. Se avete un veicolo d’epoca o storico, potrete evitare di pagare il bollo auto, visto che la legge non lo prevede.

Le notizie più importanti però riguardano proprio quello che è il canone Rai. La tassa più odiata dagli italiani tornerà ad essere al di fuori della bolletta dell’elettricità, ma non ci si potrà esimere dal pagamento. In alcuni casi però diverse persone potrebbero veder tornare utili alcune regole in merito. Ricordiamo infatti che il canone Rai può non essere pagato da coloro che hanno 75 anni di età o più. Oltre a questo, anche in presenza di un reddito inferiore al normale si potrà evitare di pagare la tassa. Stessa cosa anche se in casa non avete alcun apparecchio che riceve canali TV.