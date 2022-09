Durante l’ultima fiera tech di IFA 2022 a Berlino era stato svelato un nuovo smartwatch a marchio Amazfit. Si tratta in particolare del nuovo Amazfit GTS 4 Mini e quest’ultimo è stato da poco annunciato in veste ufficiale anche per il mercato italiano. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Amazfit ufficializza in Italia il nuovo smartwatch Amazfit GTS 4 Mini

Amazfit GTS 4 Mini è il nuovo smartwatch del noto produttore ed è da poco stato presentato in veste ufficiale anche per il mercato italiano. Una delle caratteristiche più rilevanti è la presenza del supporto all’assistente vocale Alexa. Dal punto di vista costruttivo e dimensionale, invece, abbiamo una costruzione in lega di alluminio ed un peso molto contenuto di soli 19 grammi, mentre lo spessore è di 9,1 mm.

Il quadrante è di forma quadrata. Il display, in particolare, è un pannello con tecnologia AMOLED con una diagonale da 1.65 pollici e con una risoluzione pari ad HD e non manca la funzionalità dell’Always On Display per tenere sempre sott’occhio l’orario. È inoltre possibile scegliere tra ben 50 quadranti differenti.

Il nuovo smartwatch di Amazfit è poi in grado di monitorare diversi parametri grazie alla presenza del sensore ottico biometrico BioTracker 3.0 PPG. Tra questi, è possibile monitorare ad esempio la saturazione dell’ossigeno nel sangue e il battito cardiaco. Lo smarrwatch è poi impermeabile fino a 5 ATM ed è presente il supporto a ben 126 modalità sportive.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartwatch Amazfit GTS 4 Mini è già disponile all’acquisto anche da noi in Italia su Amazon ad un prezzo di 99,90 euro.