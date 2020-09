Lo scorso anno Xiaomi ha sorpreso un po’ tutti con la presentazione del suo smartwatch a marchio Amazfit e ora l’azienda è pronta a fare il bis. Sono infatti stati annunciati poco fa per il mercato cinese i nuovi Amazfit GTS 2 e Amazfit GTR 2. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche principali.

Amazfit GTS 2: stesso design ma più funzionalità

Questo smartwatch prende in eredità quanto fatto con il precedente modello e porta con sé numerose novità e funzionalità. Troviamo ad esempio la presenza di un microfono che permetterà di rispondere alle chiamate del proprio smartphone e permetterà di interagire con l’assistente vocale. La connettività è poi ben fornita, dato che non manca il chip NFC per i pagamenti contacless, il GPS/GLONASS e l’impermeabilità fino a 5 ATM.

A detta dell’azienda, il nuovo device sarà in grado di supportare fino a 90 attività sportive differenti e monitorerà il sonno, i battiti cardiaci e l’ossigeno nel sangue. Il design, come già accennato, è uguale al predecessore. Troviamo infatti un display AMOLED da 1.65 pollici con vetro leggermente curvato ai lati, mentre il corpo è realizzato in metallo anodizzato. Amazfit GTS 2 sarà distribuito per il momento in Cina nelle colorazioni Obsidian Black, Streamer Gold e Dolphin Gray ad un prezzo molto competitivo, pari cioè a circa 125 euro.

Amazfit GTR 2: ecco le caratteristiche

Dal punto di vista tecnico, questo smartwatch condivide molte caratteristiche con il GTS 2. Anche qui, infatti, la connettività è molto completa e include il GPS/GLONASS, il chip NFC e anche qui non manca l’impermeabilità fino a 5 ATM. Il device sarà poi in grado di monitorare svariate cose, come anche in questo caso l’ossigenazione del sangue. Cambia invece il design, dato che qui abbiamo un display AMOLED da 1.39 pollici dalla forma arrotondata.

Il nuovo Amazfit GTR 2 sarà disponibile all’acquisto in Cina in due versioni, una sportiva realizzata in alluminio e silicone ad un prezzo di circa 125 euro e una versione elegante realizzata in acciaio e pelle ad un prezzo di circa 138 euro.