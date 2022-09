Prevediamo che Samsung annuncerà la nuova serie Galaxy S23 nel mese di febbraio 2023. Tuttavia, oltre alla sua nuova serie S, il colosso della tecnologia potrebbe introdurre anche un nuovo sistema di ricarica wireless. Secondo le informazioni fornite a una pubblicazione olandese di nome GalaxyClub, Samsung sta ora lavorando a un ‘Wireless Charger Hub’, che, dato che il suo nome contiene la parola ‘hub’, dovrebbe essere in grado di caricare più dispositivi contemporaneamente.

Inoltre, la voce afferma che Samsung sta lavorando a un nuovo caricabatterie che avrà il numero di modello EP-P9500. Questo potrebbe benissimo essere lo stesso gadget di cui stanno discutendo i membri di GalaxyClub. C’è anche la possibilità che l’EP-P9500 sia un altro pezzo di tecnologia che non ha nulla a che fare con il caricabatterie di GalaxyClub.

Galaxy S23 si prepara al debutto

Il Wireless Charger Hub, tuttavia, non dispone di alcuna informazione a riguardo. È ragionevole presumere che se Samsung sta, in effetti, lavorando su un dispositivo del genere, sarà qualcosa sulla falsariga del Wireless Charger Trio, che il gigante della tecnologia ha introdotto nel 2020 insieme al Galaxy Note 20, Z Fold 2, Galaxy Watch 3 e Galaxy Buds Live.

La potenza in ingresso del Wireless Charger Trio è stimata a un massimo di 25 W e la potenza in uscita è stimata a 9 W. D’altra parte, non è stato ancora annunciato, ma il Wireless Charger Hub potrebbe avere una potenza di uscita massima maggiore rispetto al suo predecessore.

Il prezzo del Wireless Charger Trio era di 99 euro quando è stato reso disponibile per la prima volta; quindi, anche se non sappiamo ancora quanto costerà l’hub di ricarica wireless, non dovresti aspettarti un prezzo inferiore a quella cifra.