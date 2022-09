Se usi molto il telefono, sai quanto sia umiliante inviare un messaggio con parole errate. Dopo aver inviato il messaggio, potresti notare di aver digitato una parola in maniera errata. Ci sono momenti in cui la funzione di correzione automatica sostituirà parti delle tue parole a tua insaputa. Questo è il motivo per cui ogni app di messaggistica dovrebbe includere uno strumento di modifica dei messaggi.

iMessage è il programma di messaggistica più recente a ricevere tale funzionalità. Con iOS 16, Apple ha offerto agli utenti iPhone la possibilità di modificare i testi inviati in precedenza e un altro software ampiamente utilizzato potrebbe presto consentirti di fare lo stesso. A giugno abbiamo segnalato che WhatsApp stava sviluppando una nuova funzionalità che avrebbe consentito di modificare i messaggi inviati in precedenza. Secondo un recente leak di WABetaInfo, WhatsApp non ha abbandonato il progetto.

WhatsApp si sta preparando per il rilascio della nuova funzione

WABetaInfo ha scoperto che WhatsApp sta attualmente lavorando a un meccanismo per sostituire i messaggi inviati con le loro controparti modificate nella versione 2.22.20.12 della beta di WhatsApp per Android. Inoltre, per visualizzare un messaggio modificato, WhatsApp ti offrirà di scaricare la versione più recente dell’app, ovviamente una volta che la funzionalità di modifica sarà disponibile.

Al momento, non è chiaro quanto tempo WhatsApp ti offrirà per modificare i messaggi inviati in precedenza. Dobbiamo anche ricordare che la funzione è attualmente in fase di sviluppo e non si sa quando sarà resa disponibile al pubblico. Tuttavia, possiamo essere certi che accadrà.