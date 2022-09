Google ha iniziato a implementare una nuova funzionalità che aiuterà gli utenti a rafforzare la loro privacy online assistendo nella rimozione delle informazioni di identificazione personale (PII) dalle pagine dei risultati dei motori di ricerca.

Alcuni utenti Android possono toccare la loro immagine del profilo nell’angolo in alto a destra dello schermo dopo aver aperto l’app Google. Ci sarà una nuova voce di menu chiamata ‘Risultati su di te’. Toccando quella voce di menu i visitatori vengono indirizzati a una nuova pagina che descrive come possono chiedere a Google di rimuovere le informazioni di identificazione personale dai risultati di ricerca. Questi dati contengono numeri di telefono, indirizzi postali, indirizzi e-mail e altre informazioni.

Google monitorerà le tue richieste

Gli utenti che scoprono PII possono ora accedervi facendo clic sul menu a tre punti, che appare nell’angolo in alto a destra di ogni risultato di ricerca. Lì scopriranno un nuovo strumento ‘Rimuovi risultato’. Se desiderano rimuoverlo, devono fornire una giustificazione, ad esempio ‘mostra le mie informazioni di contatto personali’, ‘contiene informazioni illegali’ o ‘non è aggiornato’.

Gli utenti possono quindi monitorare i progressi di Google con la rimozione. Le loro richieste saranno classificate come ‘tutte le richieste’, ‘in corso’ e ‘approvate’. Google ha presentato per la prima volta il nuovo strumento nel maggio 2022 alla conferenza I/O 2022, affermando che sarà disponibile ‘nei prossimi mesi’ e che ora ha iniziato a essere distribuito ad alcuni utenti in Europa e negli Stati Uniti.

Descriveva inoltre come decide quali petizioni approvare e quali respingere: ‘È importante sottolineare che quando riceviamo richieste di rimozione, valuteremo tutti i contenuti della pagina web per assicurarci di non ostacolare la disponibilità di altri contenuti ampiamente vantaggiosi, come notizie.’ Ovviamente, la rimozione delle informazioni di contatto da Ricerca Google non le rimuove dal Web, quindi potresti voler contattare direttamente il sito di hosting se ti senti a tuo agio nel farlo.’