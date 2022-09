Vi siete mai chiesti come funziona una stampante laser? Beh, sembra questo il momento esatto per parlare di uno dei modelli più interessanti in assoluto. Questa è in grado di stampare sul legno, sull’acciaio e di creare vere e proprie incisioni tirando fuori lavori eccezionali.

Componenti ed assemblaggio

La stampante arriva a casa completamente smontata e servirà assemblarla, il tutto molto semplicemente grazie anche ad un tutorial molto preciso. In primo luogo, ecco un motore soffiatore, il quale è in grado di soffiare via il fumo creato dal processo di stampa. Tale processo consente dunque di migliorare la qualità della stampa. All’interno della confezione anche un alimentatore e dei piedini regolabili, utili per sollevare la stampante sui quattro angoli per stampare su supporti più o meno alti.

Presente anche una livella che consentirà di regolare l’inclinazione della stampante stessa, in modo da capire se i piedini in confezione sono stati montati in maniera equilibrata o meno. Troverete anche delle lenti di ricambio, utili insieme a quella già montata per stampare sul legno, e un accessorio per incidere che verrà collegato ad un tubo a sua volta unito al motore soffiatore. Da non dimenticare i due supporti laser di colore rosso, i quali servono rispettivamente per l’ottica già montata e per l’inserimento dell’accessorio citato in precedenza dal quale fuoriuscirà l’aria proveniente dal motore soffiatore.

Procedimento di stampa e precauzioni

Il procedimento di stampa avverrà con lo scorrimento sui binari laterali, con il laser che dovrà essere regolato. La regolazione avviene molto semplicemente, inserendo uno dei due supporti laser magnetici citati in precedenza, posizionando sotto una tavoletta di legno e utilizzando il regolatore di altezza ed incisione secondo quelle che sono le misure indicate. Una volta capite le misure utili per la stampa, sarà possibile abbassare o alzare il supporto laser per iniziare con il processo realizzativo.

Consigliamo di utilizzare durante il processo di stampa anche l’apposito nido d’ape che Creality inserisce in scatola, il quale eviterà che il laser vada ad incidere anche il tavolo sotto alla stampante. Il nido d’ape in questione, qualora il laser dovesse essere troppo potente, una volta inciso il legno sottostante, andrà a bloccare il fascio di luce evitando che finisca sul tavolo.

Il controllo della stampante avviene con i classici software su cui impostare i programmi di stampa, ma anche con un tasto apposito sul davanti. Premendolo una volta, si partirà con la mappatura mostrando il raggio di stampa della stampante, mentre premendolo due volte si avvierà il processo di stampa. Questo avverrà grazie al file che potrete prendere sia dal computer, collegando la stampante con un cavo USB Type-C, sia da una microSD inserita nell’apposito vano del dispositivo. Presente, e fondamentale per la sempre, anche un LED da 10W, il quale consentirà di stampare e incidere con una potenza nettamente superiore rispetto a quanto visto con altri modelli.

Per quanto riguarda il resto, vi mostriamo nel video in alto il procedimento di stampa in tutti i suoi dettagli e su più superfici. Davvero impeccabile.

La nuova iniziativa di Creality: “Who Are Creators of Masterpieces”

Recentemente Creality ha poi lanciato una nuova iniziativa denominata “Who Are Creators of Masterpieces“, interessante situazione per tutti coloro che vogliono avere l’opportunità di tentare la fortuna: sarà infatti possibile avere un opportunità di vincere gratis una stampante 3D, uno scanner 3D, un incisore laser e vari coupon. Per poter iscriversi all’iniziativa, è possibile fare riferimento a questa pagina.

Conclusioni

Non abbiamo note negative ma solo una piccola critica: non è presente alcun display e quindi non è possibile capire in che modo avvenga la scelta del file da stampare dalla MicroSD. Ma perché acquistarla? Ci sono tantissimi motivi: il laser da 10W molto potente, la qualità di stampa, i tempi, i materiali costruttivi davvero eccezionali e la vasta gamma di accessori che trovate in confezione.

Per quanto concerne il prezzo di vendita, basterà recarsi sul sito ufficiale di Creality dove troverete il prezzo attuale, il quale è soggetto a periodi promozionali. Su Amazon intanto è disponibile al prezzo di 599 euro, ma usando il codice sconto OPF9774B, potrete ottenere 70€ di ulteriore sconto.