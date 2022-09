Energia illimitata gratis per sempre? non è utopia o la classica fake news, ma la realtà a cui tutti noi andiamo in contro acquistando un apposito prodotto, atto proprio a generare energia, sfruttando un pannello solare.

Di prodotti di questo tipo se ne trovano tantissimi in commercio, e sono commercializzati dai marchi più blasonati del settore, come ad esempio Bluetti, Jackery e simili, e consistono in stazioni di alimentazione portatili. Ne potete acquistare di varie dimensioni e prezzo, sono apprezzatissime dagli utenti che sono soliti andare in campeggio o girovagare con il proprio camper, ma quella che dovete cercare deve offrire la possibilità di collegare un pannello solare (spesso fornito come accessorio).

Energia illimitata: ecco il prodotto da acquistare subito

Ciò che caratterizza i suddetti prodotti, è proprio la versatilità di utilizzo, infatti sono presenti porte USB type-C, USB type-A ed anche adattatori a 5V, per collegare i propri dispositivi mobile, senza però trascurare le classiche 220V, perfette per collegare gli elettrodomestici di casa, quali possono essere televisori, frigoriferi, friggitrici ad aria e chi più ne ha più ne metta.

La scelta dovrà essere oculata in relazione alla potenza massima che il prodotto dovrà sopportare, al netto comunque di un parco batterie interno decisamente capiente, che potrà essere sfruttato per giornate intere senza problemi. Che sia questa la soluzione momentanea contro il caro energia ed i prezzi esorbitanti delle bollette?