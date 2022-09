Canone RAI e bollo auto cancellati: ecco le notizie ufficiali in merito

Quando bisogna pagare le tasse, soprattutto in un periodo del genere, risulta davvero complicato mettere mano al portafoglio. Il tutto si accentua quando si tratta di due delle imposte più odiata in assoluto che rispondono al nome di canone Rai e bollo auto.

A quanto pare però alcune categorie di persone possono evitare di pagare una delle tue tasse, ma bisogna avere dei requisiti.

Canone Rai e bollo auto: uno dei due è evitabile ma solo con alcune condizioni, ecco quali

Pagare ogni anno cifre anche abbastanza alte per tasse che proprio non vanno giù, risulta molto fastidioso. Il canone Rai e il bollo auto sono purtroppo due di queste, tra le più odiate di sempre dagli italiani.

Riuscire a evitare di pagare il bollo auto risulta praticamente impossibile almeno per il momento. Non c’è alcun tipo di segnale che possa permettere a tutti anche solo di pensare che un giorno si possa fare a meno di pagare questa cifra solo perché si possiede un mezzo di trasporto.

Per quanto riguarda invece il canone Rai la situazione cambia in maniera diametralmente opposta. Ci sono dei modi per evitare di pagare l’imposta, ma solo se potete beneficiare di alcune condizioni. La prima è che non abbiate in casa neanche una televisione da utilizzare e dunque non dovrete pagare nulla. Stessa cosa avviene nel momento in cui avete 75 anni di età ancor di più: sarete esentati dal pagamento. Anche nel caso in cui il reddito dovesse essere particolarmente basso, potrete evitare di sottoporvi al pagamento dell’imposta.