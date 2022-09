Canone RAI e bollo auto: le due tasse da abolire, ecco cosa succederà

La speranza è sempre l’ultima a morire e questo lo sappiamo bene. Lo sanno benissimo anche le persone che ogni anno si ritrovano a dover pagare le tanto odiate tasse, tra cui il canone Rai e il bollo auto.

A quanto pare non c’è alcun tipo di possibilità che queste due imposte vengano cancellate definitivamente, per cui bisogna capire bene come comportarsi. Proprio qui in basso potete leggere di alcuni requisiti che potrebbero aiutarvi, ma solo in uno dei due casi.

Canone Rai e bollo auto: ecco quali sono le chances di poter evitare di pagare queste due tasse

Partendo dal bollo auto bisogna preannunciare subito che per il momento non c’è alcun modo per evitare di pagarlo. Dovreste solo essere cittadini residenti all’estero, per cui non è questa la fattispecie giusta che vi porterà a sollevarvi da quest’onere.

Per quanto concerne invece il canone della Rai, ci sono alcune possibilità che potete sfruttare ma solo se siete in possesso di alcuni requisiti fondamentali. Uno di questi riguarda le persone che hanno almeno 75 anni di età, le quali possono dunque evitare di pagare questa tassa. Non finisce però qui, visto che se avete un reddito particolarmente basso, potrete evitare di dover corrispondere l’imposta per intero.

Ci sono poi altre situazioni, come coloro che affermano di non avere in casa alcun tipo di televisione, per cui in quel caso il canone Rai non sarà dovuto. Insomma se non siete in possesso di questi requisiti, dovrete rassegnarvi a pagare la tanto odiata tassa all’interno della bolletta elettrica.