La serie di smartphone Galaxy S continua ad essere uno dei prodotti di fascia più alta che Samsung ha da offrire e l’azienda è ancora leader di mercato quando si tratta di produzione di telefoni cellulari. Tuttavia, la gamma Galaxy S-series non ha incluso modifiche significative al suo aspetto da molto tempo.

Ora, sembrerebbe che la società sudcoreana abbia intenzione di fare un atto di fede e attirare una Apple sui suoi clienti eliminando una caratteristica cruciale di uno smartphone. Questo sarebbe simile a quello che ha fatto Apple nel 2007. Il rapporto più recente è che gli smartphone Samsung Galaxy S potrebbero non includere alcun pulsante effettivo sulle facce frontali.

Galaxy S, Samsung si prepara alle novità

Secondo il rumor, Samsung potrebbe debuttare già nel 2025 uno smartphone della serie Galaxy S che non prevede alcuna forma di pulsanti fisici. Se questa previsione si rivela accurata, la serie Galaxy S25 potrebbe essere la prima a includere un aggiornamento così significativo.

Non è ancora chiaro come l’azienda intenda implementare la funzionalità dei tasti a bilanciere del volume e del pulsante di accensione, ma probabilmente lo farà. Nel caso in cui ciò sia necessario, l’utente dovrebbe anche avere la possibilità di spegnere o riavviare forzatamente il dispositivo. Se Samsung è seriamente intenzionata a eliminare gradualmente i pulsanti fisici, l’azienda deve aver preso in considerazione queste preoccupazioni e potrebbe persino avere già delle risposte.

Quando Apple ha introdotto per la prima volta la Touch Bar sui suoi laptop, poco tempo fa, l’azienda ha anche eliminato il tasto Esc dalla tastiera. Nonostante ciò, l’azienda alla fine ha ceduto alla pressione delle critiche diffuse e ha ripristinato il pulsante fisico per il tasto Esc.

HTC ha anche tentato di implementare qualcosa di analogo, tuttavia l’azienda non è riuscita a eliminare del tutto il pulsante fisico. I pulsanti dell’HTC U12+ non erano pulsanti meccanici; tuttavia, il feedback degli utenti non è stato buono ed è stata una delle peggiori caratteristiche del telefono.