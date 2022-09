Se stai pensando di passare dal tascabile agli e-book, questo potrebbe essere un ottimo momento per farlo. Come parte della sua ultima promozione, Amazon offre una prova gratuita di due mesi dell’abbonamento Kindle Unlimited.

Secondo TV Guide, Amazon ha aumentato il periodo di prova gratuito per Kindle Unlimited da un mese a due mesi. Sembra essere un buon affare, dal momento che chiunque desideri acquistare il suo primo abbonamento Kindle può risparmiare circa 20 euro nel corso della prova. Tuttavia, si rinnoverà dopo due mesi al costo di 9,99 euro al mese. In precedenza, gli abbonamenti Amazon Kindle erano sempre gratuiti per il primo mese per i nuovi clienti.

Amazon ha presentato i nuovi Kindle 2022

Per coloro che non hanno familiarità, Kindle Unlimited è un servizio di abbonamento che offre ai clienti l’accesso a oltre 2 milioni di e-book. È compatibile con la maggior parte dei più diffusi e-reader Kindle, ma gli utenti possono accedere alle proprie librerie tramite la versione web e le app native per piattaforme come Android. Indipendentemente dal fatto che i consumatori abbiano un abbonamento Amazon Prime, è necessario il piano di abbonamento mensile standard di circa 10 euro.

Oltre a una varietà di e-book attualmente accessibili sul Kindle Store, il servizio Kindle Unlimited offre agli utenti l’accesso a una vasta gamma di audiolibri Audible. La suddetta offerta, invece, arriva giusto in tempo per l’uscita da parte di Amazon del nuovo Kindle (2022). È il modello entry-level del portafoglio Kindle, con alcuni bei progressi rispetto al suo predecessore. Ha un fattore di forma minuscolo ma un display migliore, il che lo rende ideale per leggere tutti gli e-book a cui avrai accesso.

Il nuovo Kindle ora ha un’interfaccia di ricarica USB di tipo C e la batteria dura almeno sei settimane con una singola carica. Ha anche 16 GB di spazio di archiviazione e una migliore densità di pixel di 300ppi sul pannello.