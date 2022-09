PlayStation 5: il nuovo trucco per averla a prezzo base, c'è l'invito

Sono ormai diverse le settimane da quando è stato annunciato uno dei migliori modi per riuscire a battere la concorrenza di coloro che hanno deciso di rivendere le PlayStation 5.

Infatti Amazon Italia ha deciso di mettere in gioco i suoi inviti, i quali concederanno a tutti l’opportunità di acquistare la consolle più ambita di sempre senza dover pagare un sovrapprezzo come impongono i cosiddetti reseller. Stando a quanto riportato in questo caso bisognerà solo aspettare una volta che ci si sarà iscritti al sistema invito.

Ricordiamo che per riuscire ad ottenere l’invito, bisogna cercare la PlayStation su Amazon, optando per quella che include all’interno del bundle, per 549,99 euro, la Standard Edition della consolle e il gioco Horizon Forbidden West. Ricordati che nel momento in cui il vostro invito dovesse diventare effettivo, avrete solo 72 ore di tempo per pensare e per finalizzare l’acquisto. Stiamo parlando di un’occasione veramente unica, soprattutto vista la mancanza della PlayStation che ormai da oltre un anno si fa sentire in tutto il mondo.

PlayStation 5: il sistema inviti di Amazon è stato preso di buon grado dagli utenti, attendete il vostro turno

Avete avuto l’opportunità di richiedere l’invito da parte di Amazon per quanto riguarda la PlayStation 5? Non dovrete fare altro che aspettare il vostro momento, con gli inviti che saranno inviati ai clienti idonei fino ad esaurimento scorte. Dovrete attendere qualche giorno per ricevere appunto l’invito, il quale vi consentirà in tre giorni di acquistare la consolle.

Inoltre ricordiamo che, siccome sarà venduta tramite Amazon, avrete la garanzia totale da parte del sito per qualsiasi problematica.