Accendendo oggi le loro console PS5, gli utenti scopriranno un nuovissimo aggiornamento del firmware in attesa di essere scaricato. Da luglio, i beta tester utilizzano queste funzionalità, ma ora tutti possono usufruire del supporto a 1440p, di Gamelist e molto altro.

Su televisori e monitor PC compatibili, è disponibile un output visivo a 1440p, che consente ai giocatori di sperimentare una risoluzione nativa di 1440p purché il gioco la supporti. Per i giochi con risoluzioni native fino a 4K, potresti provare il sovracampionamento fino a 1440p per sfruttare il migliore anti-aliasing, che crea un’immagine più uniforme senza bordi pixelati.

PlayStation 5, l’aggiornamento è disponibile

Le cartelle, o quelle che ora sono conosciute come Gamelist su PS5, sono arrivate da molto tempo. Vai semplicemente alla tua libreria di giochi e vai alla pagina della raccolta per creare una Gamelist con un massimo di 100 titoli ciascuno. I giocatori potranno creare un totale di 15 Gamelist e i giochi possono essere aggiunti a numerosi Gamelist contemporaneamente, siano essi digitali, su disco o in streaming. Questa popolare funzionalità era disponibile su PS4 ma è stata eliminata quando è stata rilasciata la PS5 e da allora i fan l’hanno bramata.

Le restanti nuove funzionalità includono la possibilità di confrontare l’audio 3D e stereo, richiedere la condivisione dello schermo a un membro del gruppo e utilizzare il comando vocale per cercare su YouTube. Questa funzione è attualmente disponibile solo per i clienti PlayStation 5 negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Le persone che utilizzano frequentemente l’app PS su dispositivi mobili saranno accolte con funzionalità aggiuntive entro la fine del mese. Sony ha dichiarato in un post sul blog che la possibilità di avviare la riproduzione remota e richiedere la condivisione dello schermo direttamente dall’app PS per Android e iOS sarà presto disponibile.