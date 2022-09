Gli attuali possessori di smartwatch potranno eseguire l’aggiornamento a watchOS 9 all’inizio di questo mese, giusto in tempo per il rilascio della prossima generazione di Apple Watch entro la fine del mese, che includerà l’Apple Watch Ultra di fascia alta. Apple ha indicato che il rilascio del sistema operativo avverrà il 12 settembre, lo stesso giorno in cui iOS 16 sarà disponibile.

Per installare watchOS 9, avrai bisogno di un iPhone 8 o successivo, nonché di un iPhone SE di seconda generazione o successivo con iOS. I possessori di Apple Watch Series 3 non potranno sfruttare l’aggiornamento perché è compatibile solo con Apple Watch Series 4 e modelli successivi. È importante tenere presente che non tutte le funzionalità di watchOS 9 saranno accessibili su ogni Apple Watch o in ogni singola area.

watchOS 9 arriverà su tutti gli Apple Watch 4 e sucessivi

Sono stati apportati miglioramenti significativi agli aspetti del fitness, come le zone di frequenza cardiaca sia per il sonno che per l’esercizio fisico, gli allenamenti multisport e un metodo per tenere traccia dei tuoi migliori risultati personali. Sarai in grado di monitorare l’occorrenza di fibrillazione atriale e ricevere promemoria quando è il momento di assumere il medicinale. Altre nuove funzionalità includono una versione aggiornata di Siri, un’app Calendario migliorata, nuovi movimenti per le azioni rapide e quadranti aggiuntivi.

Al momento non tutti possono utilizzare l’ultimo software arrivato in casa Apple, ma siamo sicuri che la società rilascerà watchOS 9 al più presto per tutti i device. Le nuove funzionalità introdotte con il software saranno rilasciate gradualmente durante la fine dell’anno.