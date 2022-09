Nella prossima patch Power Spike, Wild Rift riceverà altri quattro campioni dal roster principale di League of Legends, oltre a una serie di altri entusiasmanti aggiornamenti. Riot ha rilasciato lunedì un’anteprima della patch 3.4, evidenziando alcuni dei principali miglioramenti in arrivo al gioco mobile il 15 settembre.

Innanzitutto, Gwen si sta aggiungendo alla versione mobile. La Hallowed Seamstress è una bambola che ha preso vita grazie al potere delle Isole Ombra. Affronta la concorrenza nella corsia solista con le sue enormi forbici spettrali. Gwen è una combattete AP che si intreccia dentro e fuori dal combattimento e sarà la prima nuova campionessa di Wild Rift.

Wild Rift si aggiornerà presto su Android e iOS

Anche il fratello di Yasuo arriverà nel gioco Yasuo lo ha ucciso a causa di un triste malinteso. Yone in seguito è tornato dalla morte, il che è stato inquietante. Attualmente viaggia tra i vivi e i morti di Ionia e si unirà a Wild Rift al seguito di Gwen. Warwick, lo spaventoso licantropo da giungla di Zaun, è la terza nuova aggiunta al gioco e sarà seguito da Vex. Vex è uno Yordle delle Isole Ombra che è apparso come avversario di Gwen durante l’evento Sentinelle della Luce, tuttavia in seguito ha abbandonato Viego per perseguire i propri interessi.

Riot sta anche aggiungendo ulteriori modifiche al metagame per aiutare i supporti, come il cambio delle rune e due nuovi elementi di inizio supporto. Riftmaker e Cosmic Drive, due nuovi potenti oggetti, sono progettati per offrire ai campioni AP più opzioni per il gioco finale. I giocatori possono anche provare uno stile di gioco sperimentale 1v1 sull’Abisso Ululante, miglioramenti alle code classificate e un nuovo Wild Pass che consente agli utenti di scegliere i propri premi invece di raccoglierli lungo un percorso rettilineo.