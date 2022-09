Quest’anno Samsung si è superata. Invece di uno stand, in occasione dell’evento IFA 2022, ha realizzato una vera e propria città tecnologica. Samsung Town contiene tutte le ultime novità e prodotti all’insegna del progresso.

Samsung presenta la sua ultima creazione, indubbiamente tra le più innovative e interessanti: la nuova tecnologia di micro LED. Questi LED rendono la risoluzione delle immagini del tutto inedita, garantendo un contrasto dettagliato e una luminosità di qualità innegabile, visibile già dopo un primo sguardo.

In occasione dell’IFA, l’azienda ha anche esposto per i consumatori tutti gli ultimi modelli di TV della serie QLED, in 8K con processore incredibile, tanto quanto i nuovi smartwatch. In particolare, il Galaxy Watch 5 da poco subentrato tra i nuovi arrivi. Dispone di cornici molto sottili, un design semplice ma intuitivo, funzionale e dalle linee morbide. Disponibile in più colorazioni e in due varianti, una che costa 299 euro con quadrante di 40 mm e un’alternativa di 44 mm che costa 399 euro. Inclusa la tecnologia NFC, il supporto per svariati sport (quasi un centinaio). Infine, molte funzioni e parametri per monitorare, analizzare e gestire il proprio stato di salute, focus principale di questo dispositivo. Ultra comodo, pratico e decisamente completo.

Gaming e prodotti Samsung: un connubio che non delude mai

Anche nel reparto gaming tante novità. Presentato un Gaming Hub per giocare direttamente su Smart TV e monitor, senza la necessità di possedere nessuno dei due nello specifico, né altri dispositivi e software aggiuntivi. Basterà utilizzare l’hub, collegando il controller, e si avrà accesso a tutti i contenuti inclusi nel servizio. Stadia e tutte le altre piattaforme saranno già installate e pronte all’uso, in totale comodità.

La linea Odyssey Ark OLED è, invece, una gamma di monitor curvi, per utilizzare qualsiasi app o per navigare online, grazie al processore molto potente integrato. L’aspetto distintivo più importante è il display in sé, non solo curvo ma anche funzionante da diverse angolazioni. Il monitor, direttamente dalla propria postazione, può essere alzato, abbassato, completamente ruotato in posizione verticale. Munito anche di una sorta di mouse per gestire il dispositivo che funziona grazie all’energia solare e permette in pochi click di fare qualsiasi cosa. Il prezzo, sicuramente non irrisorio, ammonta a circa 3,500 euro.

Tante novità e tutte le ultime tecnologie dell’azienda durante l’IFA 2022

Samsung presenta nuovi prodotti anche per la Smart Home. Abbiamo già accennato alla linea Samsung Bespoke, ad esempio, oltre e tante altre novità. Presenti nella “città Samsung” a Berlino le nuove lavatrici a risparmio energetico, oltre al nuovo frigo dal design così curato e sofisticato che l’elettrodomestico assume quasi le sembianze di un armadio. Diventa funzionale e anche ottimo per l’arredo. Dotato di tutte le ultime tecnologie, in particolare il display sulla destra, che tra le tante cose permette anche di guardare l’interno del frigo per controllare lo stato degli alimenti.

Samsung ha pensato proprio a tutto per le case dei consumatori e presenta anche la palestra intelligente da ricostruire comodamente nel proprio salotto, una gamma di sensori e strumenti per allenarsi altamente tecnologici.

Non solo la palestra smart ma anche il salotto intelligente. Quest’ultimo include una sezione su misura per gli animali con tutti gli accessori aggiuntivi per i propri amici a quattro zampe.