NewsOfferteVolantini

Esselunga: OFFERTA DA PAZZI su un MOTOROLA INCREDIBILE

A Esselunga puoi trovare smartphone e gadget super convenienti per rendere ogni momento tech divertente e senza complicazioni

scritto da Rossella Vitale
Esselunga: OFFERTA DA PAZZI su un MOTOROLA INCREDIBILE

Ogni corsia Esselunga sembra pensata per far scoprire qualcosa di nuovo: smartphone, cuffie, batterie e display giganti che catturano subito l’attenzione. La cosa bella è che anche se non sei un esperto, tutto appare semplice e divertente da provare. Non è necessario leggere chilometri di istruzioni: basta toccare, scoprire e lasciarsi sorprendere. Esselunga riesce a combinare qualità, convenienza e tecnologia in un mix che fa venir voglia di esplorare ogni scaffale. Lo shopping diventa un’avventura e la soddisfazione di trovare un affare reale non ha prezzo. Qui la tecnologia si mostra al meglio, pronta a rendere più pratiche e divertenti le attività di ogni giorno. Dal momento in cui metti piede nel negozio, fino al carrello pieno di novità, ti senti motivato a esplorare e provare ogni prodotto! Esselunga è il top in ogni campo, lo store dei sogni!

Ora puoi anche trovare promozioni incredibili su Amazon e voucher esclusivi con un semplice click. I canali Telegram Tecnofferte [entra qui su] e Codiciscontotech [link qua] ti regalano ogni giorno sorprese emozionanti. Non perdere il gusto di scoprire sconti pazzeschi e offerte strabilianti: entra e vivi l’adrenalina dello shopping intelligente!

Il Motorola G83 ha un costo eccezionale solo da Esselunga

esselunga offerta motorola

Se vuoi qualcosa di spettacolare Esselunga ti accontenta subito: il Motorola G83 ti sorprenderà. La sua fotocamera frontale da 32 Megapixel ti regala selfie incredibili, mentre la doppia posteriore 50+8 Megapixel cattura dettagli e paesaggi mozzafiato. Con Snapdragon 6s Gen 3 e 8 GB di RAM, puoi passare da un’app all’altra senza perdere un colpo. Il display da 6,67 pollici fa sembrare ogni video un piccolo cinema, e la batteria da 5.000 mAh ti accompagna dall’alba al tramonto senza cercare prese. Il Bluetooth 5.1 rende tutto più semplice e veloce, e Android 14 mantiene tutto aggiornato. Il prezzo? Solo 179 euro, ma affrettati: l’offerta dura fino al 31 agosto ed è esclusiva di Esselunga. Ci vorrà ancora qualche giorno ma conviene comunque sbrigarti perché le scorte non sono infinite!

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.