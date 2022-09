Bennet lancia la propria campagna promozionale “14 giorni mai visti”, allegando al suo interno una lunghissima serie di offerte, ben 36 pagine, con prezzi sempre più economici e dal risparmio praticamente assicurato con i quali potersi confrontare.

Come al solito del resto, la tecnologia è fortemente coinvolta nella campagna, gli acquisti possono essere completati recandosi personalmente in negozio, in modo di essere sicuri di avere la possibilità di spendere poco o niente, con scorte difficilmente limitate (solo in rari casi).

Bennet: quali sono i prezzi più bassi

Il prodotto che maggiormente ha catturato la nostra attenzione, è senza dubbio l’Apple iPhone 12, il cui prezzo di listino di soli 599 euro, rappresenta a conti fatti la perfetta occasione per gli utenti per accedere all’ecosistema Apple, cercando di spendere relativamente poco.

In alternativa è comunque possibile approfittare dell’ottima promozione legata al Galaxy A13, acquistabile appunto a soli 139 euro, il quale dimostra a tutti di esser un buonissimo compromesso nell’idea di spendere veramente molto poco.

Non mancano riferimenti diretti ad altre categorie merceologiche, quali possono essere i televisori con la smart TV da 43 pollici di Samsung, a soli 299 euro, per passare sulla soundbar da 79 euro di Philips, ma anche le ottime Apple AirPods a soli 119 euro. Tutti questi prodotti sono disponibili, con tanti altri ancora, quali ferri da stiro, piastre per capelli o aspirapolvere, direttamente nei vari negozi Bennet sul territorio, i quali promettono un risparmio non da poco per tutti.