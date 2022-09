Celly, in occasione dell’IFA 2022 a Berlino, presenta il nuovo Trainermoon, uno smartwatch pensato soprattutto per l’universo femminile. Il nuovo dispositivo completa la gamma Trainer dell’azienda, già composta da altri due smartwatch e due smartband. Sono tutti compatibili sia con iOS che con Android.

“I consumatori riconoscono sempre di più l’importanza della cura di sé e l’esercizio fisico fa ormai parte della routine quotidiana di molti italiani. Allo stesso tempo, i device tecnologici si sono rivelati un valido supporto per monitorare tanto le attività giornaliere, quanto i progressi sportivi, ma spesso questi dispositivi non esaudiscono i desideri femminili in fatto di stile. Per questo siamo felici di tornare a IFA con un modello realizzato partendo proprio dalle esigenze di design e funzionalità richieste dalle donne, con l’obiettivo di accompagnarle in ogni momento della loro giornata, dall’attività fisica alla vita d’ufficio”, dichiara Stefano Bonfanti, Head of Sales and Marketing di Celly.

Questo nuovo smartwatch, TrainerMoon, include tutte le classiche funzionalità per il monitoraggio degli allenamenti e dello stato di salute generale dell’utente che lo indossa. Tutto racchiuso in un quadrante dalle dimensioni ridotte, contenute, ma grande quanto basta per non lasciarsi sfuggire nulla. Il look finale, anche grazie al cinturino di cui il dispositivo dispone, è versatile e sporty-chic.

Il display è un full touch a colori di 1,28”, resiste all’acqua e alla polvere come provato dalla certificazione IP67 e integra una batteria che promette di durare almeno sette giorni. Tra le funzioni ritroviamo il rilevamento della pressione sanguigna, della frequenza cardiaca e della saturazione di ossigeno. Inoltre, monitora anche il sonno in ogni sua fase, le calorie bruciate quotidianamente e dopo ogni attività e infine rileva passi, distanza percorsa e tempi di allenamento. Il design finale del TrainerMoon risulta adatto non solo durante le sessioni fitness ma anche in qualsiasi altro momento della giornata, diventa un vero e proprio accessorio ideale per tutti gli outfit. Perfetto anche all’aria aperta.

Celly lancerà sul mercato questo nuovo smartwatch a partire da ottobre ad un prezzo di 49,99 euro. Venduti separatamente anche degli accessori aggiuntivi, tra cui alcuni tipicamente italiani realizzati in collaborazione con Fiat 500.