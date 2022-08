Nella maggior parte dei programmi di messaggistica, in particolare quando si tratta di chat di gruppo, sono disponibili immagini del profilo per ogni singolo utente che partecipa alla conversazione nella chat room. In una strana svolta degli eventi, sembra che WhatsApp non abbia quella capacità e si basi invece sui nomi utente; tuttavia, un rapporto di WABetaInfo suggerisce che ciò potrebbe cambiare nel prossimo futuro.

Sembra che in un futuro aggiornamento dell’app, WhatsApp possa offrire fotografie del profilo per le chat di gruppo, almeno secondo alcuni screenshot pubblicati dal quotidiano. Ciò significa che ogni volta che invii o ricevi un messaggio, diventerà più evidente chi ha inviato il messaggio, in particolare se nella chat di gruppo sono presenti più persone con lo stesso nome. Questo sarà il caso soprattutto se sei un membro del gruppo.

WhatsApp sta per includere una nuova funzionalità

Ora, questa può sembrare una caratteristica minore o insignificante; tuttavia, è una richiesta che un gran numero di utenti di WhatsApp richiede da molto tempo e di cui non sappiamo quale sia stato il motivo per l’adozione da parte dell’azienda. Non vi è alcuna indicazione di quando è prevista l’implementazione di questi aggiustamenti, ma considerando che è stato identificato nella versione beta, possiamo solo sperare che non ci vorrà molto più tempo di quanto inizialmente previsto.

Nel frattempo, WhatsApp ha anche iniziato il beta test della sua funzione Comunità, che è un approccio più organizzato per gestire le chat di gruppo. Comunità è una funzionalità introdotta a gennaio di quest’anno.