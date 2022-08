Un telefono pieghevole ha tutti i vantaggi di un telefono normale, ma la grandezza dei display rivaleggia con quella dei tablet. La tecnologia non è economica come potresti immaginare, con il Samsung Galaxy Z Fold 4 che costa il doppio del Samsung Galaxy S22, ma ha sicuramente un bell’aspetto.

Oltre a questi pieghevoli “completi“, ci sono anche pieghevoli a conchiglia. Questi sono più convenienti. Si ripiegano come i telefoni a conchiglia di tanto tempo fa, ma sono diversi dai pieghevoli “completi”.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Il Samsung Galaxy Z Fold 4 è il miglior telefono pieghevole che puoi acquistare al momento.

Possiede delle fotocamere ottime, incluso un obiettivo primario da 50 MP e un chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 molto potente.

I display effettivi e la batteria sono rimasti più o meno gli stessi rispetto al modello precedente, quindi se hai già un Samsung Galaxy Z Fold 3, probabilmente non vale la pena passare al nuovo modello, soprattutto perché rimane un telefono estremamente costoso.

Nonostante questo il Samsung Galaxy Z Fold 4 è il miglior smartphone multitasking che Samsung abbia mai realizzato.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Il Samsung Galaxy Z Fold 3 è stato il miglior pieghevole Samsung del 2021.

E’ resistente all’acqua, e grazie al supporto dello stilo S Pen puoi sfruttare al massimo il suo grande display da 7,6 pollici.

Per quanto questo sia ancora un telefono costoso, in realtà è anche leggermente più economico del suo predecessore al lancio ed ha un processore molto potente, parliamo di uno Snapdragon 888 e 12 GB di RAM.



Le fotocamere non sono un granchè, anche se una di esse è nascosta sotto il display.

Huawei Mate Xs

L’Huawei Mate Xs è il successore di Huawei Mate X, e sfortunatamente, non arriva con app e servizi Google, il che significa che l’esperienza Android 10 non riceverà aggiornamenti e miglioramenti di Google, né il dispositivo avrà accesso a standby come Google Maps.

Nonostante questo, l’Huawei Mate Xs è ancora un dispositivo davvero impressionante grazie al display pieghevole da 8 pollici.

È anche potente, con un chipset Kirin 990 di fascia alta, 8 GB di RAM, 512 GB di spazio di archiviazione, una fotocamera a quattro obiettivi (guidata da un sensore principale da 40 MP), una batteria da 4.500 mAh.