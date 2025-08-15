NewsOfferteVolantini

Expert propone un’esperienza unica con Galaxy Z Fold7, Z Flip7 e nuovi Galaxy Watch, per chi cerca innovazione e design sottili

Expert: i nuovi pieghevoli Samsung ora pagabili a RATE

Piegare uno schermo non è più fantascienza, ma una realtà concreta che trasforma l’esperienza d’uso in qualcosa di straordinario e che ha quel piccolo tocco vintage che noi amanti dei telefoni a conchiglia sappiamo apprezzare per la loro versatilità e compattezza.  Expert rende disponibile la nuova generazione di Galaxy pieghevoli, pensati per chi vuole distinguersi grazie a design sottili e tecnologie AI integrate. La batteria è pensata per durare a lungo, mentre le fotocamere ad alta risoluzione garantiscono scatti perfetti in ogni condizione. Chiunque desideri combinare estetica e funzionalità potrà approfittare di offerte speciali e vantaggi come il finanziamento a tasso zero e la possibilità di rottamare il proprio dispositivo precedente, rendendo accessibile il futuro dei dispositivi mobili. La rivoluzione pieghevole è dunque a portata di mano, pronta a cambiare il modo in cui si usa lo smartphone ogni giorno.

I Flip e i Fold ultimi ora in promo solo da Expert

Il Galaxy Z Flip7 con 12GB RAM e 256GB è disponibile da Expert eccezionalmente 16,90€ in 30 rate senza interessi, con la possibilità di restituire il modello Flip6 usato. La sua fotocamera da 50MP ProVisual e il FlexMode rendono l’uso intuitivo e creativo, eccezionale e particolare. Il Galaxy Z Flip7 FE, dotato di 8GB RAM e 128GB, parte da 14,90€, con la stessa formula di rottamazione, e propone caratteristiche premium a un prezzo più accessibile.

Il top di gamma è il Galaxy Z Fold7, che offre 12GB RAM e 256GB solo da Expert adesso rateizzato a 36,90€, con schermi ampi e un design ultra sottile, pensato per chi vuole il massimo in termini di performance e portabilità. Fidatevi, quando si ha in mano uno smartphone capace di piegarsi si entra in un altri universo e si percepisce subito sia la potenza che la comodità. Se poi si opta per un flip pensate che entrerà in ogni tasca finalmente!

