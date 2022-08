Euronics propone al pubblico italiano una campagna promozionale degna del proprio nome, una soluzione perfetta per riuscire a scoprire quali sono i prezzi più bassi del momento, senza dover minimamente rinunciare alla qualità generale dei prodotti che si andranno a selezionare.

I prezzi sono da considerarsi attivi solamente presso i negozi fisici sparsi per il territorio nazionale, con importanti limitazioni in merito sopratutto alla specificità dei soci. In altre parole, gli sconti sono disponibili solo presso alcuni soci di appartenenza, non tutti i punti vendita in Italia.

Scoprite subito le nuove offerte Amazon e ricevete i codici sconto gratis, iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale.

Euronics: ecco quali sono i nuovi prezzi da non perdere

Prezzi sempre più bassi ed economici vi attendono in questi giorni da Euronics, il volantino convince tutti i consumatori con una campagna promozionale di tutto rispetto, condita con alcuni modelli di fascia molto elevata. I prodotti maggiormente in voga nel periodo, ad esempio, non sono altro che Galaxy S22, il cui prezzo si aggira sui 749 euro, passando anche per Xiaomi 12, disponibile a 699 euro, oppure anche i nuovissimi Motorola Edge 30 e Edge 30 Pro.

Non mancano ovviamente all’appello anche altri smartphone in vendita a meno di 450 euro, tra questi annoveriamo chiaramente Oppo Find X5 Lite, Xiaomi 11T Pro, oppure anche Oppo A16, Motorola Moto G52, Galaxy A33 e Wiko Y52. Tutti i prodotti in questione sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, la quale copre i difetti di fabbrica, e sono ovviamente sbrandizzati, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati direttamente dal produttore.