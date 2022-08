Conad non finisce mai di stupire, in questi giorni di fine Agosto sono disponibili prezzi veramente ridottissimi rispetto al listino originario, con la promessa di garantire l’accesso ai consumatori meno abbienti, e pronti a risparmiare al massimo delle proprie possibilità.

Spendere poco con Conad è possibile, anche se è comunque importante ricordare che gli acquisti possono essere completati praticamente ovunque in Italia, con accessibilità garantita in ogni negozio sul territorio, senza differenze territoriali di alcun tipo. Coloro che vogliono risparmiare, devono anche ricordare che è prevista la garanzia legale della durata di 24 mesi, ideale per la riparazione gratuita dei vari difetti di fabbrica.

Conad: offerte a più non posso

Conad si appresa a dichiarare “guerra” ai più importanti rivenditori di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale decisamente interessante, legata anche alla tecnologia. I prodotti in promozione, di questo ambito, non sono tantissimi, i più interessanti sono legati più che altro alle batterie per auto.

Il brand ExtraPower è coinvolto nella soluzione corrente, con diverse varianti disponibili: si parte da un minimo di 39 euro per quella da 45Ah, per salire poi verso i 74 euro necessari per acquistare il modello da 80Ah, con svariate soluzioni intermedie.

Nel caso in cui si volesse spendere davvero il minimo indispensabile, non bisogna nemmeno trascurare la presenza della confezione di pile stilo AA o AAA (10 unità per confezione), in vendita a soli 3,99 euro, marchiate appunto Conad.