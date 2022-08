Xiaomi 13 e 13 Pro sono stati certificati in Europa. Il lancio dei nuovi top di gamma del colosso cinese potrebbero, quindi, essere pronti al lancio entro la fine di quest’anno. Accanto a essi potrebbero trovar posto anche il nuovo dispositivo della serie Redmi Note 12.

Xiaomi 13 e Redmi Note 12: il lancio potrebbe avvenire a novembre!

Lo scorso 22 agosto il database ECC ha accolto due nuovi smartphone registrati da Xiaomi. Pur non possedendo informazioni certe è molto probabile che i numeri di serie apparsi in rete facciano riferimento al nuovo Xiaomi 13 e al Redmi Note 12.

La certificazione ottenuta dai due dispositivi dimostra che a breve l’azienda potrebbe procedere con il lancio ufficiale. Gran parte delle fonti si trovano d’accordo nell’affermare che novembre o dicembre potrebbero essere i mesi nei quali Xiaomi annuncerà i suoi smartphone.

L’informazione trapelate non porta con se ulteriori dettagli. Nessuna novità, quindi, sul design dei dispositivi o sulla loro scheda tecnica.

Sul nuovo Xiaomi 13 sono comunque emerse in precedenza delle informazioni per le quali l’azienda rilascerà anche un modello Pro. Quest’ultimo potrebbe caratterizzarsi per la presenza di un ottimo display in grado di ridurre l’affaticamento degli occhi e di un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Xiaomi, inoltre, potrebbe optare per l’utilizzo della ceramica per la realizzazione della scocca del suo smartphone. Alcune voci ritengono, inoltre, che tra i punti di forza del top di gamma vi sarà il supporto a una ricarica rapida superiore ai 100 W.

Tutte queste informazioni non hanno ancora ricevuto conferma e sarà fondamentale attendere il lancio prima di poter ritenerle attendibili. Come già anticipato, novembre o dicembre potrebbero essere i mesi scelti dall’azienda per annunciare i dispositivi. Dunque, l’attesa potrebbe essere non troppo lunga.