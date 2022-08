Il Samsung Galaxy S23 Ultra è il nuovo e potente smartphone in arrivo del marchio. Si dice già che includerà un sensore della fotocamera da 200 megapixel. Secondo un nuovo rapporto, il Galaxy S23 Ultra avrà un sensore di impronte digitali nuovo e migliorato con un’area di scansione più ampia.

Il prossimo Galaxy S23 Ultra potrebbe utilizzare la tecnologia di scansione delle impronte digitali 3D Sonic Max di Qualcomm, secondo l’informatore Alvin. Questo è lo stesso sensore che si trova in telefoni come Vivo X80 Pro e iQOO 9 Pro. Presumibilmente ha un’ampia area di scansione e può scansionare rapidamente un dito.

Galaxy S23 Ultra arriverà presto

La nuova scansione dell’impronta digitale è un gradito miglioramento. Tuttavia, non è chiaro se Samsung lo includerà in tutti i dispositivi della serie S23 o solo nel Galaxy S23 ultra. In ogni caso, l’unica cosa che possiamo fare è attendere la conferma formale. Secondo un recente rumor, il Galaxy S23 Ultra sarà alimentato dalla CPU Snapdragon 8 Gen 2 e sarà disponibile a novembre di quest’anno. TSMC costruirà il chipset, che sarà basato su un processo a 4 nm.

Si dice anche che lo smartphone abbia la stessa batteria da 5000 mAh del suo predecessore. L’S23 Ultra, d’altra parte, sopravviverà senza dubbio all’S22 Ultra. Quest’ultimo è alimentato dal chipset Snapdragon 8 gen 1, che non è riconosciuto per la sua efficienza energetica.

Inoltre, si dice che l’ammiraglia Samsung abbia una fotocamera principale da 200 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel. Il dispositivo dovrebbe alzare il livello della fotografia da smartphone. Come affermato in precedenza, il Samsung Galaxy S23 Ultra sarà rilasciato a gennaio 2023 insieme al Galaxy S23+ e al Galaxy S22 standard.