Il sub-brand di Xiaomi ha presentato soltanto qualche giorno fa anche in Italia il nuovo gaming phone Poco F4 GT. Nonostante questo, l’azienda ha deciso di presentare in veste ufficiale (al momento per il solo mercato indiano) il nuovo medio di gamma Poco M4 5G.

Poco presenta ufficialmente il nuovo medio di gamma Poco M4 5G: ecco le specifiche

Poco M4 5G è il nuovo smartphone di fascia media del sub-brand di Xiaomi e, nonostante il prezzo piuttosto basso (circa 160 euro al cambio) presenta una scheda tecnica notevole e di sostanza. Troviamo infatti un ampio display da 6.58 pollici in risoluzione FullHD+ e con refresh rate da 90Hz. Oltre a questo, lo smartphone conta sulle performance del soc MediaTek Dimensity 700 ed ha inoltre la certificazione IP52.

Poco M4 5G – scheda tecnica

Display IPS LCD con una diagonale da 6.58 pollici in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 90Hz

Processore MediaTek Dimensity 700

Tagli di memoria: 4/6 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di storage interno UFS 2.1 espandibile tramite microSD

Dual camera posteriore con sensori fotografici da 50 e 2 MP

Fotocamera anteriore da 8 MP

Sistema operativo Android 12 con interfaccia utente MIUI 13

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18W

Connettività: Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, USB Type C

Altro: sensore biometrico laterale, Jack audio per le cuffie, certificazione IP52

Prezzi e disponibilità

Come già accennato, il nuovo Poco M4 5G sarà distribuito inizialmente in India ad un prezzo iniziale di circa 160 euro al cambio attuale. Vedremo se nel corso delle prossime settimane questo smartphone arriverà anche per il mercato europeo.