Alla fine del mese di luglio il colosso giapponese Sony aveva rivelato ufficialmente i giochi di agosto 2022 disponibili per gli abbonati al servizio PlayStation Plus Essentials. Nel corso delle ultime ore, però, l’azienda ha finalmente rivelato anche i titoli disponibili per questo mese per tutti gli abbonati agli altri servizi, ovvero PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium.

Sony rivela i giochi inclusi ad agosto 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium

Sony ha finalmente annunciato i videogiochi disponibili per questo mese per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Extra ed Essentials. In particolare, si tratta di ben 12 titoli che saranno disponibili al download a partire dal prossimo 16 agosto 2022. Tra i videogiochi disponibili, ce ne saranno ben tre appartenenti alla saga di Yakuza. Come annunciato dall’azienda stessa, nel corso di quest’anno saranno disponibili per gli abbonati tutti i titoli di questa saga. Eccoli qui di seguito.

• Metro Exodus

• Yakuza 0

• Yakuza Kiwami

• Yakuza Kiwami 2

• Dead by Daylight

• Ghost Recon: Wildlands

• Trials of Mana

• Everspace

• UNO

• Monopoly Madness

• Monopoly Plus

• Bugsnax

Insomma, si tratta senz’altro di tanti videogiochi davvero interessanti e che saranno a disposizione degli utenti abbonati ai servizi PlayStation Plus Extra e Premium a partire dal prossimo 16 agosto 2022. Vi ricordiamo che per gli abbonati a PlayStation Plus Essentials, invece, saranno disponibili i giochi Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2, Yakuza Like a Dragon e Little Nightmares. I primi due titoli, in particolare, saranno disponibili sia per la precedente console, ovvero la PlayStation 4, sia per la nuova console di Sony, ovvero la PlayStation 5.